Совет ЕС согласовал новые правила борьбы с отмыванием средств

Совет ЕС на уровне послов подтвердил договоренность болгарского председательства и Европарламента относительно новых правил применения уголовного права для борьбы с отмыванием денег.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

«Новая директива направлена на препятствование и блокирования доступа преступников к финансовым ресурсам, в том числе к тем, которые используются для террористической деятельности», – говорится в сообщении.

В Совете ЕС также перечислили основные цели новой директивы: ввести минимальные правила по определению преступлений и соответствующих наказаний в сфере отмывания капиталов, устранить препятствия судебному и полицейскому трансграничному сотрудничеству в расследовании отмывания денег, согласовать правила ЕС с международными обязательствами, в частности, Конвенцией Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма (Варшавской конвенции).

Новые правила предусматривают за отмывание денег максимальный тюремный срок в 4 года, говорится в сообщении Совета ЕС. Кроме того, на нарушителей могут быть наложены дополнительные санкции.

Как отмечается, текст новых правил еще должен пройти лингвистическую экспертизу, а затем будет формально принят Советом ЕС и Европарламентом. У стран-членов будет 24 месяца для того чтобы внести изменения к национальному законодательству.

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