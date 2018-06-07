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четверг, 7 июня, 2018, 21:54 Мир
Швеция дала добро на строительство «Северного потока-2»

Шведские власти официально одобрили строительство газопровода «Северного потока-2» в своих водах, по которым планируется поставлять в центральную Европу газ из РФ.

Об этом заявил на специальном брифинге министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг, передает Интерфакс-Украина.

Германия и Финляндия выдали все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию магистрали. Ожидается получение разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода – России, Швеции и Дании.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его длина составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Участники консорциума – «Газпром», Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.
Северный поток-2Швеция
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2018-06-07 22:34 :09