Швеция дала добро на строительство «Северного потока-2»

Шведские власти официально одобрили строительство газопровода «Северного потока-2» в своих водах, по которым планируется поставлять в центральную Европу газ из РФ.
Об этом заявил на специальном брифинге министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг, передает Интерфакс-Украина.
Германия и Финляндия выдали все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию магистрали. Ожидается получение разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода – России, Швеции и Дании.
Газопровод «Северный поток-2» пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его длина составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.
Участники консорциума – «Газпром», Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.