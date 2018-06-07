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четверг, 7 июня, 2018, 17:37 Спорт
Шварценеггер навестил в больнице известного украинского боксера

Бывший губернатор Калифорнии, актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер пришел в больницу к украинскому боксеру Василию Ломаченко.

Видео разместили на официальной странице Василия Ломаченко в Facebook.

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«Спасибо Арнольду Шварценеггеру, что зашел!», – говорится в заметке Ломаченко.

Шварценеггер поздравил украинца с победой над Линаресом, а также поинтересовался, как боксер себя чувствует после операции.

На вопрос актера, как спортсмену тогда удалось продолжать матч с поврежденной рукой, Ломаченко в шутку ответил: «У меня для этого есть вторая рука».

Отметим, что украинский спортсмен сейчас находится в больнице Лос-Анджелеса, где 30 мая ему сделали артроскопическую операцию на плече, которое он повредил 12 мая во втором раунде боя против Хорхе Линареса.

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Арнольд ШварценеггерВасилий Ломаченко
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2018-06-07 18:32 :06