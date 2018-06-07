СБУ у Вышинского нашла оружие, договор с кремлевским СМИ и деньги

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым обнаружили договор с российским пропагандистским СМИ у задержанного Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Во время досудебного следствия в уголовном производстве в отношении руководителя так называемого «РИА Новости-Украина» во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более двухсот тысяч долларов США, предмет, внешне похожий на пистолет «Браунинг 1906», и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА «Россия Сегодня» на руководство представительством на территории Украины», – говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба СБУ.

Как сообщалось, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и осуществили следственные действия в офисе «РИА Новости Украина» в Киеве.

Фото: Пресс-служба СБУ.

Руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского задержали 15 мая. В тот же день ему было объявлено о подозрении в государственной измене. Уже 17 мая Херсонский городской суд арестовал его на 2 месяца.

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