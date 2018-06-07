СБУ освободила винницкого студента, которого незаконно удерживали террористы «ЛНР»

Служба безопасности Украины сообщила об освобождении из плена пророссийской террористической организации «ЛНР» студента винницкого вуза.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, уроженец Луганской области в 2017 году вместе с родителями поехал во временно оккупированный Луганск для решения имущественных вопросов.

«Во время пребывания в городе парень совместно с патриотически настроенными местными жителями поднял на флагштоке возле школы, где он раньше учился, флаг Украины. Патриоты также нарисовали национальную символику на фасаде здания учебного заведения», – говорится в сообщении.

После этого ребят задержали боевики и насильно удерживали в здании местного пенитенциарного учреждения, где их с применением психологического и физического давления допрашивали представители так называемого «МГБ ЛНР».

«В результате эффективной оперативной комбинации сотрудники СБ Украины вывели незаконно задержанного юношу на подконтрольную украинской власти территорию и вернули в Винницу», – рассказали в СБУ.

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