Савченко обращается в Верховную Раду

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко обращается к парламенту с требованием признать незаконным решение о предоставлении согласия на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа в Facebook.

Адвокат Константин Глоба подал в Кассационный административный суд в составе Верховного суда административный иск о признании противоправной бездеятельность субъекта властных полномочий и признании противоправным и отмене решений».

«Ответчиком выступает Верховная Рада. Надежда оспаривает решение о привлечении к ответственности и арест, которые позорно, незаконным способом, проголосованы парламентом. Напомним, что дело Надежды Савченко – политически мотивировано и арест народного депутата является не законным», – говорится в сообщении.

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