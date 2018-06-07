САП направила в суд обвинительный акт о неправомерном завладении средствами Укрзализныци

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве о коррупции Укрзализныци.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба САП.

После расследования, Национальное антикоррупционное бюро установили, что в 2014 году служебные лица дочернего предприятия Укрзализныци во время проведения государственной закупки креплений для железнодорожного пути вступили в сговор со служебными лицами коммерческих предприятий группы «Инкомм».

Работники дочернего предприятия Укрзализныци нанесли государству ущерб на сумму более 21,4 млн гривень, подписав соглашение о поставке креплений по завышенным ценам. Уже должностные лица коммерческого предприятия легализовали полученные денежные средства, перечислив их на счета другого предприятия за якобы предоставленные услуги.

Как сообщила в САП, это уже третье завершенное уголовное производство, касающиеся участия предприятий группы «Инкомм» в тендерных закупках Укрзализныци.

«В апреле этого года в суд направлен второй обвинительный акт в отношении предполагаемого организатора всех этих преступлений – фактического контроллера коммерческих предприятий, входивших в состав группы «Инкомм». Досудебное расследование закончено в порядке специального производства, ведь обвиняемый скрывается от органов досудебного расследования и суда, вероятно в Болгарии, гражданством которой (вместе с украинским) он владеет», – отмечается в сообщении.

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