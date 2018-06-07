Рим догоняет Украину по качеству дорог: власти города выплатит водителям рекордную компенсацию

Рекордную суммк в 15 миллионов евро должна выплатить власть Рима водителям в качестве компенсации за несчастные случаи и уничтожение транспортных средств из-за выбоин на дорогах.

Об этом сообщает RMF FM.

Управление страхования городского совета Рима в этом году получит исключительно большой счет за огромные выбоины и «кратеры», в которые попадают не только римские водители, но и пешеходы на тротуарах.

Прогнозируемая общая сумма 15 миллионов евро компенсации в 2018 году была рассчитана на основе нескольких счетов, которые уже выставили для оплаты римской мэрии. Городские чиновники в то же время разводят руками, виня во всем природу, в частности, обильные дожди последних месяцев, а также снег и мороз в феврале.

«Увеличение количества жалоб напрямую связаны с дождями, выпавшими в зимний период. В этом году осадки были особенно частыми и обильными, что вызвало больше проблем», – заявил директор управления страхования Андреа Тоски.

Кроме того, по его мнению, полемика в местных СМИ вокруг состояния дорог побудила больше людей подавать жалобы и требовать компенсации убытков.

Как подчеркивает издание, несомненно, этот год будет рекордным в плане выплат. В прошлом году сумма возмещений составила 7 миллионов евро в 2016 году – более 10 млн евро, а в 2015 году – 14 миллионов.

«Основной причиной нынешней ситуации является отсутствие в 2017 году текущих ремонтов дорог. Не выделение денег на эти нужды привело к полному уничтожению дорог в столице», – отметил депутат городского совета от оппозиции Марко Паламбо. Он добавил, что «2018 стал ужасным годом с точки зрения дорожно-транспортных происшествий для водителей и пешеходов на улицах Рима».

Объявление официальных прогнозов выплаты компенсаций администрацией итальянской столице совпала с публикацией в местных СМИ информации о фиаско эксперимента чрезвычайно прочным асфальтом», который власть решила испытать на нескольких дорогах в рамках кампании по устранению выбоин в двух районах города. Как подчеркивают СМИ, римская власть выбрала для эксперимента только те районы, где в следующее воскресенье состоятся местные выборы. В дополнение к этой информации через несколько часов экспериментальный «чрезвычайно прочный» асфальт треснул.

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