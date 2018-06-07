Решение по делу Линчевского будет принято в понедельник, – дисциплинарная комиссия

Дисциплинарная комиссия направила на проведение государственной экспертизы стенограмму заседания Счетной палаты на предмет оценки высказываний заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского.

Такое решение по результатам заседания комиссии огласил ее председатель, руководитель Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко, сообщает «Укринформ».

«Направить соответствующие материалы для проведения государственной экспертизы», – зачитал Ващенко решения комиссии.

Он пояснил, что комиссия обратится к Научно-исследовательскому институту судебных экспертиз или, если будут другие предложения, другим экспертным учреждениям, с просьбой провести экспертизу фрагмента высказывания Линчевского и сделать вывод о том, этот фрагмент вырван из контекста или нет, то есть проанализировать всю стенограмму, и дать заключение о том, содержат ли высказывания чиновника признаки оскорбления или нет, затрагивают ли честь и достоинство граждан.

После получения экспертного заключения, по его словам, дисциплинарная комиссия примет решение по Линчевскому.

Ващенко также отметил, что следующее заседание комиссии состоится в понедельник, 10 июня.

Со своей стороны выступая на заседании комиссии, Александр Линчевский заверил, что использовал в выступлении в Счетной палате эмоциональные высказывания, чтобы убедить, что нельзя оценивать программу лечения людей «сухими канцелярскими процентами».

«Мое выступление было направлено на защиту и на поддержку программы лечения за рубежом. Я прошу прощения за неудачно подобранные слова, которые обидели пациентов и их родственников, но эти слова, эти гиперболы, эти риторические вопросы были направлены на убеждение членов Счетной палаты в необходимости поддержки тяжелобольных пациентов, какой бы дорогостоимостой эта поддержка не была», – отметил Линчевский.

Как сообщалось, ранее СМИ распространили заявление заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, сделанное им в Счетной палате во время обсуждения отчета о результатах аудита эффективности средств госбюджета, выделенных Минздраву для лечения граждан Украины за рубежом.

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