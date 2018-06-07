Реализацию патриотической программы в Днепре продолжили установлением национального флага

Флаг Украины над городом Днепр будет развеваться на высоте более 120 метров.

Как сообщили в Днепропетровской облгосадминистрации, флагшток для флага Украины высотой 72 метра установят в городе на проспекте Яворницкого (напротив Исторического музея).

«В Днепре мы, как и обещали, устанавливаем флаг Украины. Параллельно приведем в порядок окружающий парк», – сообщил советник губернатора Днепропетровской области Юрий Голик.

Установка флага является третьим, но не последним элементом патриотического программы ДнипроОДА. Руководство облгосадминистрации уже создало Музей АТО (Музей гражданского подвига) и Аллею Героев у здания ОГА.

Установка флага осуществляется за счет уплаченных жителями региона налогов. Советник председателя ДнипроОДА Юрий Голик поблагодарил каждого из них и отметил, что все объекты, которые сейчас строят в области, – это результат децентрализации и воплощение налогов, которые платят жители.

«Спасибо всем налогоплательщикам в Днипропетровськох области. Все, что мы строим, – это уплаченные вами налоги и децентрализация, инициированная Президентом Петром Порошенко», – заявил советник.

Локацию для установки флага выбрали не случайно. Как пояснил Юрий Голик, флаг будет расположен на вершине первого исторического холма города, а это практически самая высокая точка Днепра. Высота флагштока над уровнем реки Днепр составит более 120 метров. В своем Facebook Голик опубликовал видео монтажа флагштока.

«Уже сейчас, только в процессе установки флага, нам звонили из Краматорска и Мариуполя с вопросом, как подобное сделать в них. Это те два города, которые были освобождены от «чумы» Вооруженными силами Украины. Понимаете? Догадываетесь, где будут следующие такие флаги Украины, первый из которых мы устанавливаем в Днепре?» – сказал Голик.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.