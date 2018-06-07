Раненого в Одессе активиста обеспечат госохраной

Активисту «Автомайдана» и члену Общественного совета при НАБУ Виталию Устименку, на которого 5 июня в Одессе было совершено покушение, дадут государственную охрану.

Об этом Устименко сообщил 7 июня на брифинге, сообщает УНИАН.

Ему объяснили, что обеспечение охраны предусматривает квалификацию уголовного производства «покушение на умышленное убийство», в связи с чем активисту дадут госохрану.

«Продолжается процесс обеспечения государственной охраной. Формируется группа правоохранителей, которая будет выполнять это задание. В ближайшее время нам сообщат, как это будет обеспечено и организовано», – сказал Устименко.

Он также рассказал, что в Одессе чувствует себя в безопасности «только находясь среди друзей, и сейчас он постоянно в окружении именно таких людей», но добавил, что не имеет «никакого доверия к правоохранительным органам и правоохранительной системе в Украине».

«Правоохранительная система города находится в ручном управлении финансово-промышленной группы Труханова (мэр Одессы Геннадий Труханов – ред.) и Галантерника (бизнесмен Владимир Галантерник прошлого года получил разрешение на строительство высотного бизнес-центра в Летнем театре, из-за чего в 2017 году в Одессе прошла масштабная акция протеста – ред.). Это безапелляционный факт», – сказал Устименко.

Он предполагает, что впоследствии дело покушения на него переквалифицируют по другой статье УК, в частности, на «хулиганство», но надеется, что полиция Одессы этого не допустит.

6 июня он выписался из больницы, поскольку его состояние не критическое.

Устименко продолжает курс лечения: принимает антибиотики и обезболивающие препараты. По его словам, он продолжает заниматься общественной деятельностью.

8 июня он планирует принять участие в первом заседании Совета общественного контроля при НАБУ.

В ближайшей перспективе – акции по защите общественных мест отдыха в Одессе.

5 июня в городе Одесса двое неизвестных напали с ножом на Виталия Устименко. Активист получил ранение ягодицы.

В Нацполицие рассказали, что нападение на активиста «Автомайдана» и члена Общественного совета при НАБУ Виталия Устименко будут расследовать как покушение на убийство.

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