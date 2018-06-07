Радоваться рано, – Сытник относительно закона об Антикоррупционном суде

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что принятие закона про Антикоррупционный суд в Украине является лишь первым шагом и впереди еще долгий путь к формированию этого института.

Об этом он заявил в комментарии, опубликованном на странице НАБУ в Facebook.

«Сегодня был принят закон об Антикоррупционном суде, но, по моему мнению, радоваться еще очень рано, потому что никто не видел финального текста этого закона. Знаем, что в парламенте иногда тексты получаются совсем не те, за которые голосовали. А во-вторых, это только первый шаг для создания этой институции. Впереди еще очень долгий путь по ее формированию», – рассказал Сытник.

По его словам, закон об Антикоррупционном суде приняли под давлением гражданского общества и международных партнеров.

«Поэтому те риски, которые стояли на пути создания независимой антикоррупционной судебной институции никуда не исчезли, а после принятия закона, возможно, и выросли. Поэтому моя позиция такая, что без контроля общества, международных партнеров риск получить суд, который будет зависим, который будет содержать риски, которые сейчас есть в судах первой инстанции, которые слушают наши дела, эти риски не уменьшатся», – подытожил глава НАБУ.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.