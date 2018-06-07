Рада разрешила Авакову одолжить 555 млн евро на французские вертолеты

Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Франции, которая позволит закупить 55 вертолетов Airbus Helicopters.

За соответствующий законопроект №0189 на вечернем заседании парламента в четверг проголосовали 228 народных депутатов, пишет «Украинская правда».

По условиям контракта, Украина получит 55 моделей вертолетов H225, H145, Н125.

МВД Украины сообщает, что сумма сделки между странами составит 555 млн евро. Эти средства Украина получит через специальное заимствования под 4,25% годовых от Государственного казначейства Франции и консорциума французских банков.

Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее сообщал, что французская сторона в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а потом еще 18 вертолетов. Из них, 21 вертолет – модели Н225 – вертолеты, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн.

По его словам, в бюджете МВД была заложена сумма в один миллиард гривен на обновление вертолетного парка, но французская сторона предоставила также выгодные финансовые условия, среди которых, кредит по межправительственному соглашению под 1% годовых.

Вертолеты будут выполнять задачи для Государственной службы из чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

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