Путин заявил, что Россия продолжит помогать «ЛНР» и «ДНР»

В эфире российского телеканала Путин, отвечая на вопрос террориста с Донбасса, заверил, что Российская Федерация продолжит «оказывать помощь» незаконным вооруженным формированием «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Боевик отметил, что они опасаются украинской армии, которая может воспользоваться Чемпионатом мира по футболу и начнет активные наступательные действия. На этом Путин выразил надежду, что до таких провокаций не дойдет, а если и случится, то заверил: «Это будет иметь очень плохие последствия для украинской государственности в целом».

«Рассчитываю, что ничего подобного не случится. Да и невозможно запугать людей, которые живут на территориях «ЛНР» и «ДНР». Мы видим, что там происходит, как люди это все переносят... Мы предоставляем обоим непризнанным республикам помощь и будем это делать дальше», – сообщил президент РФ.

Путин также подчеркнул, что по его мнению «действующее украинское руководство не способно решить эту проблему».

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