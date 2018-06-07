Принц Лихтенштейна Алоиз и принцесса Софи находятся с визитом на Львовщине

Сегодня, 7 июня, Наследственный Принц Княжества Лихтенштейн Алоис и Наследственная Принцесса Княжества Лихтенштейн Софи находятся с визитом на Львовщине.

В рамках визита Принц Алоиз и Принцесса Софи встретились с председателем Львовской ОГА Олегом Синюткой, - сообщили в пресс-службе ЛОГА.

Фото: loda.gov.ua

Глава области ознакомил высоких гостей с инвестиционным потенциалом области. Также стороны обсудили активизацию украино-лихтенштейнского диалога и торгово-экономическое сотрудничество. В частности, остановились на направлении зеленого сельского хозяйства.

Как отметил Принц Алоиз, несмотря на то, что Лихтенштейн – маленькое государство, страна крайне заинтересована в развитии сотрудничества с Украиной. Он подчеркнул, что за последние годы был налажен политический диалог и на современном этапе стороны работают над налаживанием экономического сотрудничества, которая будет включать в себя развитие предпринимательства, привлечение инвестиций и туризма.

Фото: loda.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе ЛГС, сегодня также состоялась встреча городского председателя Львова с Наследным Принцем Княжества Лихтенштейн. Во время встречи Андрей Садовый, в частности, отметил важность обращения со стороны Принца Лихтенштейна к руководству страны-агрессора относительно освобождения Олега Сенцова и других украинских политических заключенных.

Как сообщалось, ранее в рамках визита в Украину Наследственный Принц Княжества Лихтенштейн Алоис и Наследственная Принцесса Княжества Лихтенштейн Софи уже встретились с Президентом Украины Петром Порошенко.

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