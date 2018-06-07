Против ключевого чиновника Садового открыто уже второе производство и объявлено о подозрении

Директор ЛКП «Львовтеплоэнерго» Степан Пакиж, которому вчера, 6 июня, было объявлено подозрение о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, проходит по еще одному уголовному делу – о присвоении денежных средств во время проведения конкурсных торгов. Речь идет о тендерах на ТЭО и проект мусороперерабатывающего завода на ТЭЦ-2, в результате которого было потрачено 5,5 млн грн. Что имеют в виду правоохранители под формулировкой «присвоение средств» можно только догадываться, ведь расследование еще не завершено.

Информацию о уведомление о подозрении депутату Львовского областного совета, директору Львовского городского коммунального предприятия «Львовтеплоэнерго» Степана Пакижу озвучил прокурор Львовской области Юрий Квяткивский. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Досудебным расследованием установлено, что вопреки требованиям регуляторных актов в сфере энергетики, не имея законного права подписывать договоры о поставках возглавляемому предприятию 12 510 000 кубических метров природного газа, служащий все же заключил договор.

Кроме этого, мужчина перечислил фирме-поставщику 3 281 000 гривен в то время, когда газ не был доставлен на предприятие», – говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности. В случае доказательства вины, руководителю предприятия грозит до 5 лет заключения, а также трехлетнее лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, директор «Львовтеплоэнерго» Степан Пакиж выписал себе «поощрение» в 102,4 тысячи гривень.

Также против него открыто уголовное производство № 12017140060004592 от 01.11.2017 по факту присвоения должностными лицами ЛГКП «Львовтеплоэнерго» и ЛКП «Зеленый город» во время проведения конкурсных торгов денежных средств. Дело находится в производстве СВ Железнодорожного ОП ГУ НП во Львовской области и на контроле Львовской местной прокуратуры № 2.

Это производство открыто по факту злоупотреблений во время проведения должностными лицами ЛГКП «Львовтеплоэнерго» тендера на разработку ТЭО и проектной документации на строительство мусороперерабатывающего завода на территории ТЭЦ-2. На оба проекта было использовано около 5,5 млн грн., но из-за бездарной подготовки документов они оказались заблокированы. А от самой идеи строительства завода на территории ТЭЦ-2 пришлось отказаться.

К тому же эти документы оказались засекреченными. Журналисты и экологи уже несколько месяцев добиваются от руководителя «Львовтеплоэнерго» Степана Пакижа и городского председателя Андрея Садового их обнародования. Но все попытки – безрезультатны. Пакиж назвал их коммерческой тайной, а Садовый, пообещав предоставить журналистам еще около двух месяцев назад и до сих пор не выполнил обещание.

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