Порошенко выделит гранты для научных исследований 63 молодым ученым

Президент Украины Петр Порошенко выделит гранты на научные исследования в 2018 году 63 молодым ученым. Общая сумма грантового фонда – 4 млн 125 тысяч гривень.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

На получение президентского гранта подавалось 167 претендентов. Лучших из них выбирал Совет госфонда фундаментальных исследований.

Одним из главных критериев отбора был возраст ученых. Так доктора наук должны быть не старше 35 лет, докторанты – 33 лет, кандидаты наук – 30 лет.

Также по ученой степени определяется сумма гранта: доктора наук получат 90 тысяч гривень каждый, докторанты – 75 тысяч гривень, а кандидаты наук могут рассчитывать на грант суммой в 60 тысяч гривень.

Отмечается, что спектр исследований от физических систем в квантовом пространстве и методов обнаружения беспилотных летательных аппаратов до украинского націотворчого проекта Петра Стебницкого и формирования человеческого потенциала Украины.

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