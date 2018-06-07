Порошенко в Раде призвал поддержать законопроект об Антикоррупционном суде

Закон об Антикоррупционном суде принимают не для МВФ, Венецианской комиссии или США, а для Украины, чтобы обеспечить эффективную прозрачную борьбу с коррупцией.

Об этом сегодня во время сессионного заседания ВР, которое транслирует телеканал ZIK, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Сегодня во время утреннего заседания ВРУ завершила рассмотрение поправок к президентскому законопроекту о Высшем антикоррупционном суде. Председатель ВРУ отметил, что на протяжении нескольких месяцев продолжались переговоры с Венецианской комиссией. Андрей Парубий сообщил, что удалось достичь формулы по ключевой позиции относительно полномочий общественного совета международных экспертов, которая соответствует требованиям Венецианской комиссии.

В зал прибыли Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешний день будет лакмусовой бумажкой для каждого из депутатов, поскольку завершается создание антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

«Не сомневаюсь, что сегодня ВРУ продемонстрирует ответственность и способность в принятии законопроекта об Антикоррупционном суде», – заявил Президент Украины.

Петр Порошенко отметил, что закон принимают не для МВФ, Венецианской комиссии или США.

«Мы его принимаем для Украины, чтобы обеспечить эффективную прозрачную борьбу с коррупцией, создать независимый Антикоррупционный суд, который является частью реформируемой судебной системы», – заявил Президент Украины.

Петр Порошенко напомнил о дискуссии по панели международных экспертов. По его словам, вариант предложенный комитетом, полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии и Конституции Украины.

Президент Украины призвал Раду проголосовать за закон об Антикоррупционном суде.

Напомним, 1 марта 2018-го Верховная Рада Украины приняла за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде № 7440, зарегистрированный 22 декабря 2017-го.

В МВФ, Всемирном банке и ЕС заявили, что законопроект нарушает обязательства Украины и не отвечает требованиям Венецианской комиссии.

23 мая народные депутаты начали рассмотрение проекта закона во втором чтении. К законопроекту было подано 1927 поправок.

4 июня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уйдет в отставку, если ВРУ не примет окончательного решения о создании Высшего антикоррупционного суда.

Во время Согласительного совета 4 июня председатель ВРУ Андрей Парубий спрогнозировал, что Рада сможет принять закон в четверг, 7 июня.

Президент Украины Петр Порошенко встретился с фракцией БПП и призвал парламентариев поддержать законопроект об Антикоррупционном суде.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.