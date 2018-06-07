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четверг, 7 июня, 2018, 13:06 Мир
Помпео: США не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие

Соединенные Штаты Америки (США) не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие.

Об этом заявил американский государственный секретарь Майк Помпео в своем Twitter, передает РБК-Украина.

«Иран планирует увеличить обогатительные возможности. Мы не позволим Ирану разрабатывать ядерное оружие. Ирану известна наша решимость. Это другой пример, как Иран глупо разбазаривает свои ресурсы. Никого не должно удивлять, если в Иране протесты продолжатся», – заявил Помпео.

Ранее сообщалось, что Иран намерен сообщить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о возобновлении обогащения урана. Напомним, ранее Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи объявил требования Тегерана в страны Европы, при соблюдении которых Иран продолжит придерживаться условий ядерного соглашения после выхода из него Соединенных Штатов.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения относительно ядерной программы Ирана. Через 2 недели, 25 мая, в МАГАТЭ заявили, что Иран сохраняет свою ядерную программу в рамках ограничений, установленных ядерным соглашением 2015 года, несмотря на выход США из этого соглашения.
СШАИранядерное оружие
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2018-06-07 14:13 :54