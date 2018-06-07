Политзаключенному Олегу Сенцову могут отказать почки, – сестра

Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала о состоянии незаконно осужденного режиссера, который голодает уже 24 дня.

Об этом сообщает телеканал UATV.

«О цинге речь не идет. Олег действительно потерял один зуб, а второй сейчас крошится. Как сообщил адвокат, он похудел на 8 кг еще от подготовки к голоданию. Через день он получает терапию – глюкозу и группу витаминов. Также он пьет теплую воду. Это все, на чем он сейчас живет. Кроме того, адвоката очень смутил взгляд Олега. Он сказал: «Ощущение, что он какой-то пленкой покрылся», – рассказала Каплан.

Врачи предупреждают Олега Сенцова, что сейчас он подошел к черте, после которой возврата уже не будет.

«Сейчас самая главная опасность – это отказ почек. И врачи сказали, что «умереть тебе все равно не дадут». Будет принудительное кормление, когда в нос засовывается трубка и вливается жидкость – этот метод даже в России приравниваются к пыткам. Но они говорят Олегу об этом прямо. Страшно то, что не понятно, когда начнутся необратимые последствия», – добавила сестра режиссера.

Напомним, 16 мая, украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.

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