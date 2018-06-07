Полиция открыла уголовное производство за погром «Нацдружин» в лагере ромов

Полиция Киева открыла уголовное производство по статье «хулиганство» за то, что представители Нацдружин разбили палатки в лагере ромов в парке «Голосеевский» в Киеве.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«После того, как люди, которые жили во временном поселении, сегодня (7 июня) оставили его, группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотами прибыла на территорию парка. Снимая все на видео, они разбили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию. В результате таких действий никто не пострадал», – говорится в сообщении.

По факту этих действий полицией Киева открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

В столичной полиции отмечают, что в рамках уголовного производства будут установлены и привлечены к ответственности все активные участники этого события.

«Полиция будет жестко реагировать на нарушения закона независимо от того, членами каких организаций являются нарушители. Никто не имеет права совершать незаконные действия, ставить псевдо ультиматумы или ради пиара проводить показательные погромы в отношении других граждан. В частности, и в отношении представителей этнических меньшинств», – отмечают правоохранители.

В комментарии украинской правде пресс-секретарь ГУ НП в Киеве Оксана Блищик отметила, что представители Нацдружин приехали в лагерь цыган, когда последние уже его покинули. На месте были только следователи Нацполиции и работники парка и лесного хозяйства.

По ее словам, представители Нацдружин «были там (в лагере ромов) столько же времени, сколько на отснятом их видео».

Ранее представители «Нацдружин» заявляли, что приехали к Голосеевскому парку, чтобы очистить его от цыган, которые там стали лагерем, если те сами не пойдут в течение 24 часов.

Руководитель «Национального корпуса Киева» Сергей Филимонов сообщил, что ромы 7 июня после разговора с представителями «Национальных дружин» покинули парк.

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