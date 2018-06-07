Полиция охраняет семь человек из списка потенциальных жертв террористов

Полиция взяла под охрану 7 из 47 человек из списка потенциальных жертв террористов, который Служба безопасности получила в результате спецоперации.

Об этом рассказал представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, сообщает «Украинская правда».

«Для выполнение семи постановлений следователей СБУ, которые официально поступили в Нацполицию, Национальная полиция осуществляет физическую охрану семи лиц, в отношении которых могут планироваться террористические акты», – сказал он.

На уточняющие вопросы, Тракало ответил, что другая информация касается личной безопасности граждан, поэтому является закрытой.

В то же время он не исключил, что перечень лиц под охраной может расшириться.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.