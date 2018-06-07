Полторак приехал на министерскую встречу НАТО, несмотря на венгерское вето

Министр обороны Украины Степан Полторак во вторник, 7 июня, прибыл на министерскую встречу в штаб-квартру НАТО в Брюсселе.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, Полторак в Брюсселе проведет встречу в многостороннем формате с министрами обороны США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши, а также двусторонние встречи с министрами обороны Канады и Польши.

Также Полторак примет участие в заседании Североатлантического совета со странами-контрибуторами миссии НАТО «Решительная поддержка» на уровне министров обороны и встретится с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

Как известно, Венгрия из-за принятия языкового закона блокирует проведение встреч Комиссии Украина-НАТО на министерском и высшем уровнях. Поскольку в рамках визита Полторака запланированы встречи другого формата, на них венгерское вето не распространяется.

Заседание Комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией.

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