Полет к звездам: космический корабль «Союз» доставил космонавтов на МКС

Вчера, 6 июня, три астронавта отправились на космическом корабле «Союз» с космодрома Байконур в Казахстане на Международную космическую станцию.

Россиянин Сергей Прокопьев из «Роскосмоса», немец Александр Герст из Европейского космического агентства и американка Серена Онон-Ченселлор из NASA отправилась на МКС, чтобы заменить своих предшественников и продолжить исследования при состоянии невесомости.

Международная космическая станция – пилотируемая космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. Строительство началось в 1998 и продолжалась в сотрудничестве аэрокосмических агентств России, США, Японии, Канады, Бразилии и Евросоюза. Масса станции составляет примерно 450 тонн, а цена около 150 млрд долларов. МКС вращается вокруг Земли на высоте около 415 километров, совершая 15,77 оборотов за сутки, движется со средней скоростью 27 700 км/ч, ее можно легко увидеть невооруженным глазом. Изначально планировалось, что станция проработает на орбите до 2010 года, и в начале 2015 года было сообщено о планах работы станции до 2024 года. (по материалам Википедии)

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