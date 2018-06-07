Почти 74% украинских трудовых мигрантов в Польше планируют вернуться домой

73,8% украинцев, работающих в Польше, не планируют оставаться на постоянное проживание в этой стране.

Об этом говорится в исследовании «Барометр трудовой миграции» в первом полугодии 2018 года, который подготовила компания Personel Service.

Как отмечают авторы исследования, только 11% украинских заробитчан намерены навсегда остаться в Польше. Еще 15% не знают, в будущем примут такое решение.

Лишь 3% украинцев думают о покупке недвижимости в Польше в течение ближайших нескольких лет, а 0,5% заявили, что у них уже есть квартира или дом в Польше.

Интересно, что активность украинцев на польском рынке недвижимого имущества довольно заметна на протяжении последних лет. В частности, по данным Центрального статистического управления РП в 2016 году украинцы купили почти 64 тысяч квадратных метров недвижимости в Польше – это самый большой показатель среди группы иностранцев.

Однако, как подчеркнуто в исследовании, лишь 3% украинцев планируют начать собственный бизнес в Польше.

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