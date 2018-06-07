Перепелица: Главная цель Путина в Украине – это уничтожение Украины как государства

Какой вывод нужно сделать из заявлений российского президента, почему Австрия на фоне консолидированной позиции Запада в отношении РФ все-таки приглашает Владимира Путина совершить визит?

«День» обратился к директору института внешнеполитических исследований Григорию Перепелице:

«Конечная цель войны, которую Россия развязала против Украины, – это уничтожение Украины, как государства.

Например, Путин апеллирует к истории и говорит, что идеологи украинской независимости, которых он считает националистами еще в XIX ст. говорили о необходимости создания независимого от России государства, но при этом многие из них говорил о необходимости сохранения хороших отношений с Россией», – отметил Перепелица.

В этом контексте российский президент ставит под сомнение необходимость существования украинского государства, независимого от России, апеллируя к украинским националистам, которые в России считаются фашистами.

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При каких условиях могут быть хорошие отношения с Россией?

«Конечно, когда украинское государство будет формироваться на федеральных принципах. Он проводит ту же идею в упаковке, которая привлекательна для западного мира, тем более, для Австрии: все равно Россия должна доминировать в этом регионе и сама определить, какая государственная структура должна быть в Украине: федеративная, конфедеративная или Украина будет в составе России.

Дальше Путин говорил об условиях прекращения конфликта: если мы примем условия «русского мира», то есть когда украинцы снова вернутся к русскому миру, поскольку принятый закон о языке является дискриминационным, нарушает право использование разных языков для нацменьшинств. Тогда Путин не признает факт наличия украинского языка, как государственного, и рассматривает украинский язык, как враждебный России фактор. Таким образом, российский президент отказывает нам в национальной идентичности, культуре.

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Все это подконтрольно основным целям российской войны с Украиной: уничтожение Украины как независимого самостоятельного государства и недопущение возрождения украинской национальной идентичности, формирования украинцев как нации. Он снова возвращается к фабуле, что «мы единый российский народ» и точка.

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