четверг, 7 июня, 2018, 1:05 Общество
Отошла в вечность легендарная Кира Муратова
6 июня умерла режиссер Кира Муратова, которая жила и работала в Одессе.
Об этом пишет Медуза со ссылкой на мужа Муратовой Евгения Голубенко.
Причина смерти режиссера пока неизвестна. Муратоврй было 83 года.
Она дебютировала как режиссер в 1962 году. В 1990 году ее драма «Астенический синдром» получила гран-при Берлинского кинофестиваля. Последними работами режиссера стали фильмы «Мелодия для шарманки» и «Вечная отставка. Кастинг».
Умерла украинский режиссер Кира Муратова https://t.co/MoLYG1RvR7 pic.twitter.com/FGHFyZjPHL— Buro 24/7 Ukraine (@Buro247Ukraine) 6 июня 2018 г.
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