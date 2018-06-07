Отошла в вечность легендарная Кира Муратова

6 июня умерла режиссер Кира Муратова, которая жила и работала в Одессе.

Об этом пишет Медуза со ссылкой на мужа Муратовой Евгения Голубенко.

Причина смерти режиссера пока неизвестна. Муратоврй было 83 года.

Она дебютировала как режиссер в 1962 году. В 1990 году ее драма «Астенический синдром» получила гран-при Берлинского кинофестиваля. Последними работами режиссера стали фильмы «Мелодия для шарманки» и «Вечная отставка. Кастинг».

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