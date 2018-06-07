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четверг, 7 июня, 2018, 11:03 Спорт
Официально: УЕФА наказал «Рому» за флаг «ДНР» на матче Лиги чемпионов

На матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-17/18 «Рома» – «Шахтер» (1: 0), который проходил в Риме, на трибуне фанатов римской команды был замечен флаг так называемой «ДНР».

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После матча УЕФА открыл дело, но в итоге не наказал «Рому», сообщает официальный сайт УЕФА.

УЕФА лишь оштрафовал «Рому» на 7 тысяч евро за использование и бросание пиротехники на поле. За затяжку времени болбоями (мальчики, подающие мячи) итальянцы получили предупреждение.

Кроме того, римляне оштрафованы на 50 тысяч евро за беспорядки во время первого полуфинала с «Ливерпулем» (2:5). Клуба запрещено продавать билеты на два следующих гостевых матча в еврокубках. Запрет на второй матч носит условный характер, испытательный срок – два года.

 
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