НАТО выдвинуло России новый ультиматум

Россия нарушает военный баланс в Черноморском регионе, заявил спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай.

По его словам, после аннексии Крыма РФ поставила «очень много военного оборудования на полуостров», – передает QHA.

«Североатлантическая безопасность тесно связана с безопасностью Черного моря. Мы стремимся к конструктивному диалогу с Россией и надеемся на это, но мы должны заботиться и об обороне, так что присутствие НАТО укрепляется в зоне Черного моря оборонным и пропорциональным образом», – сказал Аппатурай.

По словам Аппатурая, Североатлантический альянс применяет к России подход, который предполагает сдерживание и одновременно диалог. Он назвал последнюю встречу в рамках Совета НАТО – Россия «довольно позитивной».

Ранее сообщалось, что Украина намерена закрыть некоторые районы Азовского моря из-за военных учений, которые там проводятся. В частности, будут закрыты районы к востоку от Мариуполя возле Широкино, в районе Мелекино и Белосарайской косы, а также на восток от Бердянска.

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