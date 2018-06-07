«Нафтогаз» пригласил «Газпром» на переговоры по транзиту

НАК «Нафтогаз Украины» предлагает российскому «Газпрому» вести переговоры об условиях будущего транзита российского газа в ЕС в инициированном Еврокомиссией трехстороннем формате.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу НАК.

«Предлагаем господину Миллеру обсудить этот вопрос на переговорах, инициированных Еврокомиссией», – говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил о непонимании, с кем именно со стороны Украины необходимо вести переговоры по данному вопросу.

Как сообщили российские СМИ, НАК «Нафтогаз Украины» направил свои предложения российскому «Газпрому» относительно условий транзита российского газа в 2020-2028 годах – после окончания текущего транзитного контракта с «Газпромом».

Напомним, Украина и Евросоюз договорились начать трехсторонние переговоры по транзиту газа европейским потребителям из РФ.

Ранее »Газпром» заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

В конце марта заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев сообщил, что «Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

В Нафтогазе подчеркнули, что »Газпром» продолжает отказываться от выполнения окончательных и обязывающих решения арбитров в двух коммерческих спорах с «Нафтогазом» и предложил внести изменения в контракты или разорвать их – и таким образом отменить решение трибунала.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза относительно компенсации за недопоставленные Газпромом объемов газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных разбирательств в Стокгольме Газпром должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

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