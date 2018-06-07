На Закарпатье изъяли более 8 кг контрабандного янтаря

В пункте пропуска «Ужгород» на украинско-словацкой границе таможенники задержали водителя автомобиля «CITROEN C6», который в тайнике перевозил незадекларированные более 8 килограммов янтаря в обработанном и необработанном виде различных размеров.

Таким образом, гражданин Украины совершил действия, направленные на незаконное перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, используя специально изготовленные хранилища.

На Закарпатье таможенники изъяли более 8 кг контрабандного янтаря

Эти действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. На основании статьи 511 Таможенного кодекса Украины, непосредственные предметы нарушения таможенных правил – янтарь (оценка которого продолжается) и авто «CITROEN C6», стоимостью 184372 грн – изъяты, – сообщают в ГФС Закарпатья.

На Закарпатье таможенники изъяли более 8 кг контрабандного янтаря

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