На Буковине мужчину осудили за мошенничество с субсидиями

В Черновицкой области осудили жителя Хотинского района, который скрыл в декларации наличие авто и получал жилищную субсидию.
Об этом сообщает Единый реестр судебных решений.
Частный предприниматель из села Пашковцы Хотинского района обратился за получением субсидии и внес ложные сведения в декларацию о доходах.
В частности, он не указал наличия автомобиля «Ситроен Джампи», стоимость которого согласно справки-счета составляет 64 тыс. грн.
Это привело к излишней выплаты бюджетных средств в виде субсидии на сумму 28,6 тыс. грн.
В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью и искренне раскаялся и пообещал больше такого не повторять.
Хотинский районный суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 1020 грн.