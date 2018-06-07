На Буковине мужчину осудили за мошенничество с субсидиями

В Черновицкой области осудили жителя Хотинского района, который скрыл в декларации наличие авто и получал жилищную субсидию.

Об этом сообщает Единый реестр судебных решений.

Частный предприниматель из села Пашковцы Хотинского района обратился за получением субсидии и внес ложные сведения в декларацию о доходах.

В частности, он не указал наличия автомобиля «Ситроен Джампи», стоимость которого согласно справки-счета составляет 64 тыс. грн.

Это привело к излишней выплаты бюджетных средств в виде субсидии на сумму 28,6 тыс. грн.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью и искренне раскаялся и пообещал больше такого не повторять.

Хотинский районный суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 1020 грн.

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