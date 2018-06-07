Министерство здравоохранения Польши защитило украинских медсестер от популизма вице-спикера Сейма

Минздрав Польши не знает ни одного случая смерти пациента из-за врачебной ошибки или отсутствия профессионализма со стороны украинских медсестер.
Об этом заяви пресс-секретарь польского ведомства, – сообщает польское издание oko.press.
Как отмечает издание, таким образом министерство отреагировало на заявление в эфире TVN24 вице-спикера Сейма Польши Станислава Тышки (партия «Кукиз’15») о медицинских работников из Украины. В частности, Тышка отметил, что из-за якобы менее квалифицированных медицинских работников из Украины в польских больницах умирает больше людей.
Посольство Украины в связи с этим заявлением потребовало извинений от Тышки за «ксенофобскую и примитивную попытку переложить вину на иностранцев».
Советник Посольства Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что Тышка не отреагировал на заявление посольства. Польский политик также проигнорировал запрос издания.
Как подчеркивает издание, по данным польского Совета медсестер и акушерок, в начале 2018 года в стране работали лишь 82 медсестры и 8 акушерок из Украины.