Министерство здравоохранения Польши защитило украинских медсестер от популизма вице-спикера Сейма

Минздрав Польши не знает ни одного случая смерти пациента из-за врачебной ошибки или отсутствия профессионализма со стороны украинских медсестер.

Об этом заяви пресс-секретарь польского ведомства, – сообщает польское издание oko.press.

Как отмечает издание, таким образом министерство отреагировало на заявление в эфире TVN24 вице-спикера Сейма Польши Станислава Тышки (партия «Кукиз’15») о медицинских работников из Украины. В частности, Тышка отметил, что из-за якобы менее квалифицированных медицинских работников из Украины в польских больницах умирает больше людей.

Посольство Украины в связи с этим заявлением потребовало извинений от Тышки за «ксенофобскую и примитивную попытку переложить вину на иностранцев».

Советник Посольства Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что Тышка не отреагировал на заявление посольства. Польский политик также проигнорировал запрос издания.

Как подчеркивает издание, по данным польского Совета медсестер и акушерок, в начале 2018 года в стране работали лишь 82 медсестры и 8 акушерок из Украины.

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