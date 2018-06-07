Минздрав объявил о начале вакцинации взрослых

Министерство здравоохранения Украины начнет бесплатную вакцинацию взрослых, которые находятся в группе повышенного риска и могут заболеть корью.

Об этом пишет Министерство здравоохранения Украины на официальном сайте.

«Сообщается, что вакцину для иммунизации закупили за деньги из бюджета. Для проведения вакцинации уже дополнительно заказаны 392 тысячи доз вакцины для профилактики заболевания корью.

Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года 40 процентов всех больных составляют именно взрослые. В Минздраве обращают внимание на то, что наибольшее распространение корь приобретает в группах, проживающих в совместном пространстве. Речь идет о военных, бойцах ООС, студентах, а также педагогах и медиках.

«Вакцина против кори есть в наличии во всех регионах. Для прививок КПК (от кори, паротита, краснухи) в Украину сейчас поставляется вакцина «Приорикс» производства «Глаксо Смит Кляйн», она качественная, эффективная и безопасная, предоставляется государством безвозмездно. По состоянию на 31 мая 2018 года, в Украине имеются 954 тысячи доз вакцин, также ожидаются дальнейшие поставки вакцины КПК. Если в отдельном лечебном учреждении вакцина отсутствует, необходимо обратиться в департамент/управление здравоохранения ОГА», – отмечают в Министерстве здравоохранения Украины.

С начала года в Украине заболели корью 19 249 человек, из них 7825 взрослых и 11 424 ребенка. Сейчас зарегистрировано уже десять смертельных случаев.

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