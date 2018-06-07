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четверг, 7 июня, 2018, 20:06 Политика
Министерство финансов возглавила Оксана Маркарова

На внеочередном заседании Кабинета министров сегодня, 7 июня, назначили первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову исполняющей обязанности министра финансов.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в Twitter

Напомним, Верховная Рада Украины уволила министра финансов Украины Александра Данилюка.
кабинет министровОксана Маркарова
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2018-06-07 20:39 :17