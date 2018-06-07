Министерство финансов возглавила Оксана Маркарова

На внеочередном заседании Кабинета министров сегодня, 7 июня, назначили первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову исполняющей обязанности министра финансов.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в Twitter

Исполнение обязанностей Министра финансов Украины возложено на первого заместителя Министра Оксану Маркарову. Соответствующее решение было единогласно принято на внеочередном заседании Правительства. К исполнению обязанностей Министра Оксана Маркарова приступит завтра, 8 июня. pic.twitter.com/NxIDPH9osf — Кабмин Украины (@Kabmin_UA) 7 июня 2018 г.

Напомним, Верховная Рада Украины уволила министра финансов Украины Александра Данилюка.

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