Меркель выступает за предоставление ЕС постоянного членства в Совете безопасности ООН

Канцлер Германии Ангела Меркель инициирует предоставление Европейскому Союзу статуса постоянного члена в Совете безопасности Организации объединенных наций.
Об этом информирует DW.
Как сообщается, канцлер предлагает заменить членство отдельных государств – Франции и Великобритании – единственным «государством» – Евросоюзом. Она призвала добиваться предоставления Евросоюзу такого статуса.
«Во времена, в которые мы живем, европеизация мест (в Совете безопасности ООН) была бы бесценной», – уверена она.
На фоне того, как президент США Дональд Трамп разрушает миропорядок, который сложился после Второй мировой войны, Европейский Союз должен стать более сплоченным и не останавливаться в своем развитии, считает Меркель.
По ее мнению, то, что происходят конфликты Соединенных Штатов, в частности с НАТО и Европой (выход из Парижского соглашения), а также с Ираном (ядерная сделка) и торговые войны – все это свидетельствует о реорганизации мирового порядка.
В такой ситуации ЕС должен найти для себя новую и более решительную роль, уверена канцлер. «Если Европа хочет стать глобальным игроком, она должна действовать, как глобальный игрок», – подчеркнула она, добавив, что такая позиция требует больших усилий, смелости и решительности, а также финансовых вложений.
Меркель предлагает ввести в СБ ООН ротационную группу из примерно 10 государств-членов ЕС, которые работали бы с Францией, который обладает правом вето, и Европейской комиссией.
Германия не имеет постоянного места в Совете Безопасности ООН.