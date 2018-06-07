Меркель выступает за предоставление ЕС постоянного членства в Совете безопасности ООН

Канцлер Германии Ангела Меркель инициирует предоставление Европейскому Союзу статуса постоянного члена в Совете безопасности Организации объединенных наций.

Об этом информирует DW.

Как сообщается, канцлер предлагает заменить членство отдельных государств – Франции и Великобритании – единственным «государством» – Евросоюзом. Она призвала добиваться предоставления Евросоюзу такого статуса.

«Во времена, в которые мы живем, европеизация мест (в Совете безопасности ООН) была бы бесценной», – уверена она.

На фоне того, как президент США Дональд Трамп разрушает миропорядок, который сложился после Второй мировой войны, Европейский Союз должен стать более сплоченным и не останавливаться в своем развитии, считает Меркель.

По ее мнению, то, что происходят конфликты Соединенных Штатов, в частности с НАТО и Европой (выход из Парижского соглашения), а также с Ираном (ядерная сделка) и торговые войны – все это свидетельствует о реорганизации мирового порядка.

В такой ситуации ЕС должен найти для себя новую и более решительную роль, уверена канцлер. «Если Европа хочет стать глобальным игроком, она должна действовать, как глобальный игрок», – подчеркнула она, добавив, что такая позиция требует больших усилий, смелости и решительности, а также финансовых вложений.

Меркель предлагает ввести в СБ ООН ротационную группу из примерно 10 государств-членов ЕС, которые работали бы с Францией, который обладает правом вето, и Европейской комиссией.

Германия не имеет постоянного места в Совете Безопасности ООН.

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