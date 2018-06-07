Медицинское ноу-хау: Как украинцы помогают иностранцам избегать депрессии

Идея следить за своим здоровьем с помощью гаджетов и специальных программ не новая, но украинские стартаперы отличились уникальной разработкой. Анна Старинская и Илья Чайковский создали Cardiolyse около трех лет назад. Сначала они хотели создать механизм, который бы позволил предвидеть развитие сердечно-сосудистых болезней.

Об этом сообщает портал Здоров-Инфо.

В процессе работы над проектом был найден механизм предвидения состояний, которые приводят к депрессии: усталость, переутомление, выгорание. А депрессия, по выводам Всемирной организации здравоохранения, является основной причиной, которая провоцирует плохое состояние здоровья и инвалидность людей во всем мире.

Сейчас этот проект используется страховыми компаниями в корпоративном сегменте. Им пользуются в Германии, Великобритании, Мексике, Казахстане. Поскольку в Украине медицинская страховая деятельность пока не развивается, реализовать свой проект украинцы в родной стране не могут.

Однако разные страны мира не лишают себя возможности использовать уникальный продукт. В частности, планируется сотрудничество с Китаем. Проект Cardiolyse будет принимать участие в исследовании здоровья полмиллиона китайцев вместе с биобанком China Kadoorie Biobank и Оксфордским университетом. Цель проекта – понять, почему некоторые жители Китая более склонны к сердечно-сосудистым болезням, чем другие.

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