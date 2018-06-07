Львовские депутаты разрешили покупать сердечные стент-системы в обход тендерных закупок

Депутаты Львовского горсовета сегодня приняли постановление относительно обеспечения больницы скорой медицинской помощи изделиями для лечения больных инфарктом миокарда. Речь идет о приобретении сердечных стентов, на которые в бюджете предусмотрено 6 млн грн. Этим решением городские избранники фактически позволили обойти закупки через тендер, и приобрести стенты путем заключения соглашения с определенной фирмой на допороговую сумму в 200 тыс. грн.

«Обязать управление здравоохранения департамента гуманитарной политики обеспечить закупку изделий медицинского назначения без проведения соответствующих процедур на сумму до 200 тыс. грн», – говорится в постановлении.

Как информирует корреспондент ИА ZIK, на принятии такого рискованного решения настоял городской голова Андрей Садовый. Вчера, во время заседания коллегии руководитель управления здравоохранения ЛГС Владимир Зуб сообщил, что в этом году на приобретение стентов для сосудов миокарда предусмотрено 6 млн грн. Но через жалобу одного из участников торгов в Антимонопольный комитет приостановил процедуру, поэтому закупки оказались заблокированными.

«Речь идет о жизни людей. Если надо, давайте мы подготовим отдельное постановление, в которой мы примем решение закупить у такой-то компании, потому, что у нас должны быть стенты в наличии уже. И пусть они подают в суд, потому, что речь идет о жизни людей», – заявил Андрей Садовый.

Владимир Зуб ответил, что такое решение принимать нельзя и предложил, чтобы не принимать решение в эмоциях, взять время для изучения ситуации. Впрочем, Андрей Садовый приказал своим подчиненным до начала сессии подготовить соответствующее постановление.

«К утру подготовьте постановление, которое даст возможность завтра за него проголосовать, а в пятницу сделать проплату и закупить тенты. А потом пусть с нами судятся, пусть Антомонопольний комитет определяет: правильно это или не правильно. Потому что это решение депутатов городского совета», – заявил Садовый.

Сегодня соответствующее постановление поддержали 58 городских депутатов.

Сейчас не известно в какой компании управление здравоохранения будет покупать стент-системы на 200 тыс. грн. И в обход торгов медицинские изделия приобретут лишь раз, или применят схему на все 6 млн грн.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.