Львовщина передает армии вертолет, который пять лет не использовался из-за его специфики

Львовщина передает в сферу управления Минобороны вертолет Ка-226, который еще пять лет назад был передан Кабмином для нужд Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, однако не использовался через определенную его специфику.

Передача вертолета состоится 8 июня на территории Международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого.

Вертолет Ка-226 – палубный летательный аппарат для выполнения поисково-спасательных операций с палубы корабля, по своим летно-техническими характеристиками может выполнять задачи несения дежурства медицинского обеспечения (эвакуация раненых) в зоне проведения Операции Объединенных сил, оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием для оказания первой медицинской помощи.

Львовщина безвозмездно передаст вертолет Ка-226 в комплекте с эксплуатационно-техническим имуществом, в том числе медицинское оборудование, с баланса коммунального заведения Львовского областного совета «Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» к сфере управления Министерства обороны Украины для нужд воинской части А1688 Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (г. Николаев) для выполнения задач медицинского обеспечения (эвакуации раненных), а также поисково-спасательных действий.

Отметим, в 2013 году постановлением КМУ «О передаче имущества в сферу управления Львовской областной государственной администрации для нужд системы экстренной (скорой) медицинской помощи» Львовской облгосадминистрации был передан вертолет Ка-226 в комплекте с эксплуатационно – техническим имуществом общей стоимостью 35 994 002,4 гривен. Вертолет Ка-226 в комплекте с эксплуатационно – техническим имуществом был зачислен на баланс Коммунального заведения Львовского областного совета «Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

За официальным объяснением, с 2013 года и сегодня вертолет не использовался в связи со спецификой летательного аппарата (палубный вертолет).

Еще год назад, в июле 2017-го, Львовский облсовет принял обращение к Премьер-министру Украины относительно ускорения передачи вертолета Ка-226 к сфере управления Министерства обороны Украины для потребностей ВМС ВС Украины.

«Сегодня эксплуатация этого летательного аппарата в системе экстренной медицинской помощи является невозможной. В то же время, по своим характеристикам вертолет Ка-226 может осуществлять дежурство медицинского обеспечения (эвакуация раненых) в зоне проведения антитеррористической операции и выполнять поисково-спасательные действия на море в составе авиации Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины подтвердило готовность принять на безвозмездной основе в оперативное управление вертолет Ка-226 и совместно с Львовской областной государственной администрацией наработало все необходимые документы. Однако, по неизвестным причинам, Секретариатом Кабинета Министров Украины затягивается подготовка проекта постановления Кабинета Министров о передаче вертолета Ка-226 в комплекте с эксплуатационным имуществом к сфере Министерства обороны Украины с последующей его передачей для нужд ВМС ВС Украины», – говорилось в обращении.

Депутаты просили ускорить передачу вертолета.

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