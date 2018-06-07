Луценко: «список 47» мог «утечь» из страны, где находится заказчик убийств

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает, что утечка «списка 47» могла быть из страны, где находится заказчик убийств.

Об этом он заявил Интерфакс-Украина.

«Следствие не исключает, что этот список был предоставлен журналистам не из Украины, а из страны, где находится заказчик данных убийств для дискредитации следствия. Конечно, возможна утечка и из украинских правоохранительных органов. Обе версии будут тщательно отслежены», – рассказал Луценко.

Добавим, ранее издание Страна.иа опубликовало список из 47 журналистов и блогеров, которые могли стать жертвами покушения. Издание со ссылкой на «источник в СБУ» заявило, что этот список организатор «убийства» журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал своему «куратору Дмитрию» в контрразведке еще 21 мая 2018 года.

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