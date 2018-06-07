Лондон призвал Россию отпустить 70 украинских политзаключенных

Великобритания призывает Россию освободить граждан Украины, которых задержали и осудили за их несогласие с незаконной аннексией Крыма.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского МИД, передает ЕП.

«Их приговорили к длительным тюремным срокам после судебных процессов, которые не кажутся такими, что соответствуют международным стандартам. Лишение их свободы, как и других 70 украинцев, включая с крымскими татарами, свидетельствует о системном преследовании Россией тех, кто публично выступает против незаконной аннексии Крыма», – говорится в заявлении.

В МИД Британии выразили обеспокоенность состоянием здоровья Олега Сенцова, Александра Кольченка, Александра Шумкова и Владимира Балуха, которые удерживаются Россией и которые объявили голодовку в знак протеста против длительного лишения свободы украинских политических заключенных.

«Их тюремные приговоры, как и задержание многих других украинцев, которые были осуждены властями России, выглядят политически мотивированными. Мы призываем Россию освободить их немедленно. Контроль России над Крымом продолжает быть незаконным и нелегитимным, а также является грубым нарушением многочисленных международных обязательств РФ», – отметили в ведомстве.

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