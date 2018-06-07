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четверг, 7 июня, 2018, 22:49 Политика
Лавринович: Если бы было желание бороться с коррупцией – Антикоррупционный суд давно бы работал

Сегодня, когда мы видим действия каждого из уже созданных антикоррупционных органов, то эффективность их работы больше разочаровывает, чем дает какие-то результаты.

Такое мнение выразил министр юстиции Украины в 2010-2013 гг. Александр Лавринович в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Если бы у власти действительно было желание бороться с коррупцией, Антикоррупционный суд был бы принят уже давно и сейчас уже работал. Зато давайте вспомним сколько лет было сильное противодействие относительно создания этого института?» – заметил Лавринович.

Также он подчеркнул, что для реальной эффективности власть применила бы другой подход для выстраивания всей антикоррупционной параллельной юстиции, начиная с НАЗК, НАБУ, САП и заканчивая Антикоррупционным судом.

«Сегодня, когда мы видим действия каждого из антикоррупционных органов, то эффективность их работы больше разочаровывает, чем дает какие-то результаты.

Ведь первый орган этой параллели – НАЗК сделали ручным. То есть в нем по желанию определяют, чьи декларации подлежат проверке, а чьи – нет. В свою очередь НАБУ демонстрирует большую самостоятельность, но все равно есть ощутимые проблемы», – признал Александр Лавринович.

 
Александр ЛавриновичАнтикоррупционный суд Первые о главном. Комментарии
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