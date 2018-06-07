Киру Муратову похоронят в Одессе без публичных прощаний и панихид

Украинского кинорежиссера Киру Муратову, которая ушла из жизни 6 июня, будут хоронить в Одессе без публичных прощаний и панихид.

Об этом сообщил генеральный директор Одесской киностудии Андрей Осипов, – передает «Детектор медиа»

«Согласно ее воле, никакого публичного прощания не будет. Будет закрытая церемония кремирования без панихиды, для круга ближайших родственников и друзей», – сообщил господин Осипов.

Дата церемонии пока не определена – это будет либо 8, либо 9 июня.

«Вечером на киностудии соберутся коллеги Киры Георгиевны на вечер памяти и поминальный обед», – добавил господин Осипов.

Вместе с сегодняшнего дня, 7 июня, в холле Одесской киностудии на Французском бульваре, 33, поставят фото Киры Муратовой и обустроят место для цветов, где все желающие смогут почтить память кинорежиссера.

Напомним, Кира Муратова ушла из жизни 6 июня. Ей было 83 года.

Кира Георгиевна Муратова родилась в Румынии. В 1959 году закончила ВГИК в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Как режиссер дебютировала на Одесской киностудии. Громко о себе заявила первыми самостоятельными режиссерскими работами – лентами «Короткие встречи» и «Долгие проводы», последний из которых в 1987 году получил премию на Международном кинофестивале в Локарно.

С фильмом «Астенический синдром» в 1990 году Кира Муратова получила гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедию «Настройщик» показывали на фестивале в Венеции. Последними работами режиссера стали драмы «Мелодия для шарманки» и «Вечное возвращение. Кастинг». В 2017 году режиссер стала членом Американской киноакадемии.

Кира Муратова жила и работала в Одессе.

В возрасте 80 лет заявила о завершении своей творческой карьеры.

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