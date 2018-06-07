КСУ обнародовал решение о конституционности ограничения депутатской неприкосновенности

Конституционный суд Украины 7 июня обнародовал свое решение, которым он признал конституционным внесенный народными депутатами законопроект №6773 об ограничении депутатской неприкосновенности.

Соответствующее решение КСУ принял 6 июня на закрытом заседании, признав документ отвечающим Конституции Украины.

«Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, в целом соответствует требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Заключение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию», – говорится в заключительных положениях к выводу КСУ.

В депутатском законопроекте (№6773) предлагается изложить статью 80 Конституции в такой редакции: «народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету». Предлагается, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Таким образом, как накануне заявил народный депутат Мустафа Найем, после решения КСУ парламент может ограничить депутатскую неприкосновенность еще на этой сессии.

Решение относительно президентского законопроекта об ограничении неприкосновенности Конституционный суд еще должен принять.

Президентский законопроект № 7203 об отмене неприкосновенности предлагает изложить статью 80 Конституции в такой редакции: «Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету». Президент также предлагает, что эти изменения вступили в силу с 1 января 2020 года.

Конституционный суд Украины начал рассматривать обращения относительно отмены депутатской неприкосновенности в апреле этого года.

С просьбой проверить законопроекты на соответствие Конституции Верховная Рада обратилась в КСУ в октябре 2017 года.

В 2015 году КС уже принимал решение относительно отмены депутатской неприкосновенности. Тогда суд признал соответствующий законопроект соответствующим Конституции, однако в 2017 году депутаты сняли этот документ с рассмотрения.

Согласно действующего законодательства, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины рассматривается Верховной Радой Украины при наличии заключения Конституционного суда Украины. Такой законопроект одобрен конституционным большинством, считается принятым, если на следующей очередной сессии Верховной Рады за него проголосовало не менее чем две трети от конституционного состава парламента, – передает «Радио Свобода».

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