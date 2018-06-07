Кошель: Снятие депутатской неприкосновенности может частично поднять рейтинг парламента

Верховная Рада является лидером среди институтов власти относительно недоверия общества. Поэтому положительное голосование за президентский законопроект об ограничении неприкосновенности депутатов может реабилитировать доверие к парламенту.

Такое мнение выразил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Снятие депутатской неприкосновенности будет полезно прежде всего для украинского парламента. Ведь если вспомнить результаты социологических опросов, то Верховная Рада является лидером среди институтов власти относительно недоверия общества. Так, существенный антирейтинг парламента тянет вниз как оппозиционные, так и провластные фракции и коалиции», – подчеркнул Алексей Кошель.

По мнению эксперта, положительное голосование именно за президентский законопроект относительно ограничения неприкосновенности депутатов станет частью кампании по реабилитации Верховной Рады.

«Принятие решения относительно ограничения неприкосновенности, бесспорно, пойдет на пользу и Президенту, и премьеру. Также такое достижение попытаются представить как историческое решение в контексте президентской и парламентской избирательных кампаний, которые де-факто уже идут.

Но не нужно забывать, что вопрос относительно снятия неприкосновенности депутатов поднимают уже примерно 15 лет. В свое время блок «Наша Украина – Народная Самооборона» построил целую избирательную кампанию на лозунгах об отмене депутатской неприкосновенности», – напомнил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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