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четверг, 7 июня, 2018, 20:50 Политика
Комитет Рады не поддержал представление на нардепа Пономарева

Регламентный комитет Верховной рады Украины не поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из депутатской группы «Воля народа» Александра Пономарева.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Члены комитета считают представление на Пономарева необоснованным.

«Комитет считает, что действия депутата Пономарева по отношение к журналистам не могут рассматриваться как препятствование профессиональной журналистской деятельности.

Согласно статьи 220 Закона «О регламенте ВРУ», представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Пономарева поддержано и внесено в ВР Генеральным прокурором Юрием Витальевичем необоснованное,.... доказательства являются сомнительными и не могут подтверждать факт совершения народным депутатом уголовного правонарушения», – заявил первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник.

Напомним, ранее сообщалось, что в мае текущего года Луценко подписал представление на Пономарева за препятствование работе журналистов интернет-издания «Цензор.НЕТ» и «Каменяри-инфо». Отметим, по словам Луценко, сейчас есть достаточно оснований считать, что народный депутат из депутатской группы «Воля народа» Александр Пономарев совершил уголовное правонарушение предусмотренное ч.1 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
ГенпрокуратураВерховная РадаАлександр Пономарев
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