Комитет Рады не поддержал представление на нардепа Пономарева

Регламентный комитет Верховной рады Украины не поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из депутатской группы «Воля народа» Александра Пономарева.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Члены комитета считают представление на Пономарева необоснованным.

«Комитет считает, что действия депутата Пономарева по отношение к журналистам не могут рассматриваться как препятствование профессиональной журналистской деятельности.

Согласно статьи 220 Закона «О регламенте ВРУ», представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Пономарева поддержано и внесено в ВР Генеральным прокурором Юрием Витальевичем необоснованное,.... доказательства являются сомнительными и не могут подтверждать факт совершения народным депутатом уголовного правонарушения», – заявил первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник.

Напомним, ранее сообщалось, что в мае текущего года Луценко подписал представление на Пономарева за препятствование работе журналистов интернет-издания «Цензор.НЕТ» и «Каменяри-инфо». Отметим, по словам Луценко, сейчас есть достаточно оснований считать, что народный депутат из депутатской группы «Воля народа» Александр Пономарев совершил уголовное правонарушение предусмотренное ч.1 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

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