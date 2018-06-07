Климкин в Анкаре будет говорить о восстановлении прав Меджлиса в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время рабочего визита в Анкару (Турция) обсудит с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, представителями крымскотатарских организаций Турции и бизнесменами широкий спектр вопросов, в частности освобождение политзаключенных в РФ и восстановление в правах меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Россией Крыму.

«Ифтар сегодня начнется в 20:22. Проведу его в Анкаре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, Мустафой-ага (уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, украинский депутат Мустафа Джемилев, – ИФ), представителями крымскотатарских организаций Турции, чиновниками и бизнесменами... будем Говорить обо всем: от освобождения наших политзаключенных Россией и возобновление меджлиса в правах в Крыму до уничтожения российской властью Бахчисарайского дворца», – написал в своем аккаунте в Twitter П. Климкин в четверг вечером.

Глава МИД Украины П. Климкин совершит рабочий визит в Анкару (Турция) 7-8 июня 2018 года. По информации украинского внешнеполитического ведомства, визит состоится в рамках совместных мероприятий, которые проводят Украина и Турция, посвященные 74-й годовщине депортации крымскотатарского народа 1944 года.

Программой пребывания Климкина в Анкаре предусмотрено проведение переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром энергетики Турции Бератом Албайраком.

Во время визита запланировано интервью главы внешнеполитического ведомства Украины ведущим турецким СМИ.

Справка IA ZIK.

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