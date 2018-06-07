Гривня понемногу теряет в стоимости, – свежие курсы валют

На сегодня официальный курс гривни установлен на уровне 26,16 грн/долл.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 июня установлены на таком уровне:

26,162366 грн за доллар;

30,780024 грн за евро;

0,421930 грн за российский рубль;

35,103753 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 6 июня — курс всех валют вырос.

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