четверг, 7 июня, 2018, 10:15 Экономика
Гривня понемногу теряет в стоимости, – свежие курсы валют
На сегодня официальный курс гривни установлен на уровне 26,16 грн/долл.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 июня установлены на таком уровне:
- 26,162366 грн за доллар;
- 30,780024 грн за евро;
- 0,421930 грн за российский рубль;
- 35,103753 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 6 июня — курс всех валют вырос.
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