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четверг, 7 июня, 2018, 10:15 Экономика
Гривня понемногу теряет в стоимости, – свежие курсы валют

На сегодня официальный курс гривни установлен на уровне 26,16 грн/долл.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 июня установлены на таком уровне:

  • 26,162366 грн за доллар;
  • 30,780024 грн за евро;
  • 0,421930 грн за российский рубль;
  • 35,103753 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 6 июня — курс всех валют вырос.
курсы валют
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