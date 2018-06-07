Гройсман рассказал, как будет происходить наем и компенсация «государственной» няни

Родители самостоятельно будут находить няню, официально нанимать ее, а государство со своей стороны будет компенсировать семье часть ее заработной платы.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

«Механизм прост: родители сами находят няню, официально нанимают ее, а им выплачивают деньги в размере прожиточного минимума. Сейчас такая выплата составляла бы 1492 грн в месяц, со временем эта сумма будет увеличиваться. На компенсацию могут рассчитывать семьи с детьми до 3-х лет. Программа начинается с 1 января 2019 года», – пояснил Гройсман.

Он отметил, что часто после рождения ребенка мама не может надолго уйти в декретный отпуск, ведь ей необходимо возвращаться на работу. Чтобы помочь такой маме, государство будет компенсировать часть зарплаты няни.

«Так семья сможет сэкономить немного денег, которые очень нужны после рождения малыша, мама выйдет на работу, а ребенок будет благоустроен», – подчеркнул Глава правительства.

Инициатива «Муниципальная няня» была утверждена правительством в рамках государственной социальной программы «Национальный план действий относительно реализации Конвенции ООН о правах ребенка».

Напомним, с 2019 года женщинам, которые будут продолжать работать, вместо декретного отпуска, государство будет компенсировать часть оплаты услуг няни.

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