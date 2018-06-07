Голоса за отставку Данилюка есть, но нет за назначение нового министра, – политолог

В Верховной Раде найдутся голоса за отставку министра финансов Александра Данилюка, но не будет голосов за назначение нового министра. Соответственно, исполняющим обязанности станет первый заместитель министра Оксана Маркарова.

Об этом сегодня в комментарии ИА ZIK заявил эксперт Центра «Эйдос», член совета Реанимационного Пакета Реформ политолог Виктор Таран.

«Те кандидатуры, которые сейчас обсуждаются на место Данилюка – Нины Южаниной, или другие, – очень противоречивые и под них нет 226 голосов», – сказал он.

По словам политолога, на сегодня есть две основные версии, чем обусловлена отставка Данилюка. Первую версию озвучил сам министр. Он считает, что пошел против системы и это его несогласие, в частности, с политикой перераспределения бюджетных средств на мажоритарные округа народных депутатов в рамках субвенции в размере около 5 млрд грн.

«Вторая версия заключается в том, что у Данилюка сейчас определенные системные проблемы с правоохранительными органами, в том числе связанные с тем, что у него якобы есть обязательства в частных структурах, через которые он якобы получил прибыли в прошлом году. Сейчас трудно сказать, какая из этих версий правильная. Поэтому я очень надеюсь, что сегодня, по крайней мере, состоится выступление Данилюка в Верховной Раде и мы сможем получить больше информации о причинах его отставки», – отметил Виктор Таран.

В то же время эксперт убежден, что отставка Данилюка и трудности с назначением нового министра финансов не повлияют на дальнейшее сотрудничество Украины с Международного валютного форда.

«Оксана Макарова работает в министерстве с 2014 года на должности заместителя министра. Она была одним из идеологов осуществление трехлетнего бюджетного планирования и имеет прекрасную деловую репутацию как в экспертных, так и в международных кругах. И если ее назначат и. о. министра, то никаких проблем в переговорах у нас не возникнет. Возникает только один технический вопрос – сможет ли она подписывать меморандум с МФВ. Но поскольку два других подписанта – а это Премьер-министр и глава НБУ – не и. о., то я думаю, что это технический вопрос не станет преградой для получения транша. Большей преградой для его получения является голосование за закон об Антикоррупционном суде», – отметил политолог.

Напомним, Премьер-министр Владимир Гройсман 6 июня в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка.

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